Elsker du å mekke bil? Nord-Norges største bilkonsern, Bil i Nord, er på jakt etter dyktige bilmekanikere.

I flere nordnorske byer troner nå Volvo på toppen som bilmerke nummer 1, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Volvo er hovedmerket hos Bil i Nord, som nå er Nord-Norges største privateide bilforhandler. I fjor hadde selskapet en omsetning på cirka 1,2 milliarder kroner.

Siden Bil i Nord selger så mange biler, gir det også mer å gjøre på verkstedene. Det er for tiden flere ledige stillinger i konsernet, og nå søkes det etter bilmekanikere med fagbrev og serviceleder.

– Vi er i vekst, og søker nå etter flere bilmekanikere med fagbrev. Vårt nye motto er «Vi tror på Nord-Norge», og vi ønsker å være med å utvikle landsdelen vår og peke på de store mulighetene som finnes her. Bilbransjen er i stor endring, men vi har stor tro på at god service og fornøyde kunder skaper økt vekst for oss, sier avdelingsleder Kenneth Evjen ved Bil i Nord.

Feilsøker med datamaskin

Serviceleder Viggo Pedersen hos Bil i Nord Svolvær forteller at bilmekanikeryrket ikke lenger innebærer grovt verktøy og skitne kjeledresser.

– I dag er jobben til en bilmekaniker i stor grad en datajobb, samtidig som det selvfølgelig også er mekaniske utfordringer. Dagens biler er høyteknologiske, og man gjør avansert feilsøk med pc. Det er en enorm teknisk utvikling og som mekaniker må du henge med, sier Pedersen.

Blir spesialist på ett bilmerke

De fast ansatte mekanikerne spesialiseres innen et bilmerke. Det er til en viss grad nødvendig i dagens mekanikerverden.

– Datafeilsøket er litt forskjellig på de ulike bilmerkene og det er forskjellig måte å håndtere garanti. Vi ønsker å ha noen som er mer fordypet i det ene merket enn andre, sier Viggo Pedersen.

– Hvordan er drømmekandidaten?

– Det er noen som ikke er redd for prøve og tørre å ta en utfordring. Vi ønsker noen med litt erfaring og forståelse for data. Kjønn er overhodet ikke viktig, det kan like gjerne være en kvinne som mann. Vedkommende må være strukturert og både kunne jobbe selvstendig og samarbeide.

Ledige stillinger hos Bil i Nord

Bil i Nord har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Svolvær, Leknes, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen. For tiden er følgende stillinger ledige:

Bilmekaniker, Tromsø

Bilmekaniker, Svolvær

Bilmekaniker, Leknes

Bilmekaniker, Bil i Nord Lofoten (Svolvær)

Salgssjef, Bodø

Dekkhotellansvarlig, Svolvær

Bilklargjører, Svolvær

Salgssjef Ford, Tromsø

Selger, nyttekjøretøy, Svolvær

Trygg og solid arbeidsplass

Daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord forteller at selskapet er en trivelig og trygg arbeidsplass, der alle jobber mot det samme målet.

– Dagene er hektiske og det er ingen som har for lite å gjøre. Bil i Nord er Nord-Norges største forhandler, og vi har god og trygg økonomi. Det betyr blant annet at vi har det beste utstyret som finnes til enhver tid. Vi lar også medarbeiderne utvikle seg og delta på de kurs som er tilgjengelig hos importørene våre. Alle ansatte får ta og får ansvar, sier Svendsen.

Ønsker flere lærlinger

Bil i Nord gjør også ekstra for å rekruttere flere lærlinger. For tiden har de utlyst flere stipend for ungdom i Nordland, Troms og Finnmark på 10.000 kroner – i tillegg til garantert jobb.

Gjennom konkurransen ønsker Bil i Nord å stimulere flere til å velge bilfag som yrkesretning.

Hos Bil i Nord får mekanikerlærlinger en bred innføring i faget av dyktige kollegaer.

– Vi tar imot lærlinger, og setter stor pris på dem. Lærlinger er viktig i dag og kommer til å bli viktig i framtiden også. De kandidatene som kommer fra skolen i dag er også veldige dyktige og har gode karakterer, sier teknisk leder Oddgeir Berg ved Bil i Nord Tromsø.