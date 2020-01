Bølge av elbiler til under 500.000 kroner

bil og motor

Per i dag er det i overkant av 20 forskjellige elbilmodeller tilgjengelig i Norge. I 2019 kapret disse en markedsandel på 45 prosent av personbilsalget, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. I 2020 kommer utvalget av elbilmodeller til å bli doblet, og bilene kommer i nær sagt alle størrelser. De vil trolig være med på å skyve elbilandelen i nybilmarkedet over 50 prosent.