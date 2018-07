New Articles

Tine Marie Valbjørn Hagelin, daglig leder ved Ishavskysten friluftsråd, gikk på en seksdagers fjelltur i Lyngen. På turen fulgte hun en del av løypa til krigshelten Jan Baalsruds, samt at hun og turvenninnen gikk innom hele fem av Lyngen kommune og Ishavskysten friluftsråd sine turkonkurranse-poster.

- Man blir så liten Størrelsen. De store fjellene, digre dalene og iskalde elvene. Lyngsalpan kan ta pusten fra en.

Postene til konkurransen er lagt til slik at man kan legge opp til en utrolig flott fjelltur på flere dager. På turen er det mulighet for å overnatte på tre av hyttene som også er turmål i konkurransen TellTur.

Sanke turposter

Det var nettopp slik Hagelin la opp turen.

-Planen var at vi skulle overnatte på de lokale hyttene, sanke turposter og bli bedre kjent i Lyngennaturen.

I løpet av seks dager og fem overnattinger har Hagelin vært innom fire forskjellige hytter og en tursti i Lyngen.

Over all forventning

Hun hadde vært innom Skihytta, Rørneshytta, Sjollihytta, Lyngsdalhytta og lysløypa på Furuflaten.

- Turen var over all forventning, i all slags vær og med ubeskrivelige landskap på hele turen, forteller Hagelin.

Hagelin mener kommunens og friluftsrådets turkonkurranse er perfekt om du ønsker deg en enkel dagstur eller en lang telttur i Lyngens herlige natur.