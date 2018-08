Roser veigrusing i Signaldalen

New Articles

Vårens teleløsning ga fylkesvei 321 i Signaldalen hard medfart – noe som er en årlig foreteelse. Da Framtid i Nord var der i april var det nesten ufremkommelig enkelte steder på den 13 kilometer lange delen av veien som er fylkeskommunal.

Nå ser det imidlertid langt bedre ut, konstaterer signaldaling og lokalpolitiker Sten Nystad.

– Ja, vi har fått rundt 4.000 kubikk med grus som er lagt fra slutten av asfaltveien og noen kilometer oppover, sier Nystad.

Honnør

Han mener at veimyndighetene nå fortjener ros, etter risen de fikk i vår.

– Absolutt. Vi har fått et ti centimeters lag med grus nå og det hjelper godt på. Fylkeskommunen har tydeligvis evnet å bevilge penger til formålet og det fortjener de all mulig honnør for. Samtidig tror jeg det er viktig at slike ting belyses i mediene – slik at noe blir gjort, sier Nystad.

Grus vs. asfalt

Han er klar på at en godt vedlikeholdt grusvei er å foretrekke fremfor en dårlig asfaltvei.

– Vi har nok av det siste her i området. Det er asfalt de første kilometerne av fylkesveien og den er så dårlig at når det kjører lastebiler med henger, så smuldres veien opp. Asfalten på strekningen er helt nedkjørt, påpeker Nystad, som mener det er på høy tid med nytt dekke på asfaltveien.

Veihøvel

Og hvis Nystad er positiv til fylkeskommunens veivedlikehold i sommer, så er han mer kritisk til det kommunen har fått til på det kommunale veinettet i området - blant annet på Fosseveien, som går parallelt med fylkesveien, på andre siden av elva.

– Det må høvles med veihøvel og ikke bare med en skrape under en lastebil, sier Nystad.

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe i Storfjord kommune bekrefter at det er brukt skjær under lastebil. Han sier at det er det eneste utstyret kommunen har tilgjengelig på kort varsel.

- Veien var rett før ferien god, men vi har bestilt inn ny høvling og skal også legge på noe grus ved behov enkelte plasser. På grunn av ferieavvikling blir ikke dette utført før denne uke, sier Hoe.