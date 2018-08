New Articles

Meteorologisk Institutt melder i en twittermelding at det for første gang i sommer er målt minusgrader her i landet. Natt til onsdag 8. august ble det målt -0,3 grader celsius i Dividalen i Troms og i Cuovddatmohkki i finnmark ble det målt hele -0,4 grader celsius.

For bare en snau uke siden ble det målt tropenetter flere plasseri Troms og Finnmark.