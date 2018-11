Fylkesrådet la trolig fram det aller siste Troms-budsjettet

New Articles

iTROMSØ: Med tittelen «Framtiden bygges nå!» la fylkesrådet fram budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019–2022.

Fungerende fylkesrådsleder Ivar B. Prestbakmo (Sp) legger vekt på at det er en fylkeskommune med god kontroll på økonomien som skal slås sammen med fylkesnaboen i nord.

Investerer fire milliarder

– At det er det siste budsjettet for Troms er et resultat av vedtak i Stortinget, som etter alle solemerker blir gjentatt av Stortinget i desember. Om ett års tid, gitt at det går som bestemt, legges det fram budsjett for Troms og Finnmark. Vi har god kontroll på økonomien, sier Prestbakmo som også er fylkesråd for samferdsel og miljø.

Fylkesrådet legger opp til et investeringsbudsjett på fire milliarder kroner, av det er 1,4 milliarder kroner til nye videregående skoler i Tromsø (Ishavsbyen) og Harstad, ti millioner til flere lærlingplasser, seks millioner til spesialundervisning og fem millioner til Nettskolen Troms.

Ute på anbud

Det er satt av 628 millioner kroner til rehabilitering og nybygg til Ishavsbyen (tidligere Breivika) videregående skole.

Ifølge drifts- og utbyggingssjef Jan Inge Hille ligger prosjektet nå ute på anbud, med anbudsfrist i midten av desember.

– Da skal vi gå gjennom anbudene og vurdere dem opp mot hverandre og rangeres. Når det er avklart, tegner vi kontrakt med den vi velger, noe jeg håper kan skje i løpet av januar. Så må vi bruke vel et halvt år på å utvikle prosjektet med vinneren, sier Hille.

Rambergan-salg

Om det blir byggestart for den nye Ishavsbyen-skolen på slutten av 2019, kan han ikke garantere.

– Vi har ingen tegninger og det er et ganske komplisert prosjekt med både riving av gamle bygg, ombygging og nybygg.

Hva som skal skje med «Sjømannsskolen» og eiendommen på Rambergan er ennå ikke avklart.

– Så snart det er hensiktsmessig startes det en prosess for å selge Ishavsbyen videregående skole, skolested Rambergan (tidligere Tromsø Maritime skole). Salgsinntektene disponeres til egenkapital i skoleinvesteringer, heter det i budsjettfremlegget.

Mer til asfalt

Fylkesråd for plan og økonomi, Widar Skogan (KrF), peker på at budsjettarbeidet var utfordrende blant annet som følge av reduserte overføringer fra staten, realnedgang i frie inntekter, kutt i midler til regional utvikling, etterslep knyttet til vei, tunnelsikring, rassikring og bruer, nedgang i ungdomskull, økt gjennomføringsgrad og flere elever og lærlinger.

Det til tross, fylkesrådet lover mer asfalt på fylkesveiene i Troms. De vil øke bevilgningen til dekkelegging med 72 millioner kroner, til 175 millioner kroner.

– Det er en betydelig økning og et løft i forhold til dekkelegging. Det koster cirka én million kroner per kilometer, så kan man regne ut hvor mange kilometer det blir, sier Prestbakmo.

Stort etterslep

Han viser til at fylket har ansvar for 3.000 kilometer fylkesvei, 11 fergesamband, seks hurtigbåtsamband og et utall tunneler.

– Vi har et vedlikeholdsetterslep på åtte milliarder kroner i Troms, så selv om vi styrker veibudsjettet, er det masse som gjenstår, sier Prestbakmo.

Troms fikk 58 millioner kroner av havbruksfondet, av det vil fylkesrådet bruke 30 millioner kroner ekstra til såkalte næringstunge veier.