Universitetet skal utdanne 25 samiske sykepleiere

iTROMSØ: Det er i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene på Stortinget som man er kommet til enighet om å tildele UiT pengene til studiet.

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er det viktig å gi sykepleierutdanning på samisk.

– Det å ha en egen sykepleierutdanning med samisk språk og kulturkunnskap vil bety at samiske syke og eldre kan få hjelp og pleie på sitt morsmål, sier hun i en pressemelding.

Samarbeid om utdanningen

Sykepleierutdanningen skal være et samarbeid mellom Samisk høgskole og UiT der førstnevnte skal stå for språk- og kulturkunnskap, mens UiT skal stå for den helsefaglige delen av utdanningen.

De 25 studieplassene skal legges til UiT avdeling i Alta, og det er bevilget to millioner kroner i såkalte oppstarts- og utviklingsmidler i 2019.

Christer Pedersen