Nye regler for EU-kontroll

iTROMSØ: I dag er det det siste tallet i ditt registreringsnummer som er avgjørende for når du må inn med bilen til EU-kontroll.

Fra februar neste år er imidlertid reglene endret.

– Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

For eldre biler vil imidlertid ikke de nye reglene for EU-kontroll gjelde direkte. De nye reglene slår inn først ETTER neste kontroll som gjennomføres etter de gamle reglene.

– Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, sier Harsem.

Kontrollintervallene vil være de samme – fire år for nye biler, og to år for eldre.

Biler over 7.500 kg må inn hvert år.