Økt arbeidsledighet i Troms, men fortsatt nest lavest i landet

Til sammen er det nå totalt 2920 arbeidsledige personer i Troms og Finnmark, som er en økning på 234 personer sammenlignet med i fjor. I Finnmark er arbeidsledigheten gått ned med 5 prosent.

For hele landet er arbeidsledigheten på 2.6 prosent, som totalt er 71.148 personer.

Helt ledige 2019 Antall Prosent av arbeidsstyrken Endring fra i fjor i antall Endring fra i fjor i prosent Prosent av arbeidsstyrken i fjor Troms Romsa 1 737 2,0 234 16 1,7 Finnmark Finnmárku 1 183 3,0 -60 -5 3,1 Hele Norge 71 148 2,6 -701 -1 2,6

Nav skriver at ledigheten er noe høyere i de tradisjonelt fiskeritunge kystkommunene, og at dette skyldes i stor grad av permitteringer i fiskeindustrien. Krevende værforhold i januar har gjort det vanskelig å fangste for kystflåten.

Frafall i videregående utdanning

I pressemeldingen skriver Nav at de ser med bekymring på frafallet i videregående utdanning, noe som også gir utslag på arbeidsledighetsstatistikken for de yngste.

– Vi er selvfølgelig glad for at januar-tallene viser at ledigheten er stabil i begge fylkene. Det er optimisme i et relativt godt arbeidsmarked, og stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Men vi ser med bekymring på frafallet i videregående utdanning. Mange unge med mye fravær faller fra nå i starten av året da de ikke vil få godkjent vitnemål til sommeren. Vi vil hjelpe de som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i videre utdanning gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne for å senke andelen unge ledige, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

Finnes ledige stillinger

Det er 1819 ledige stillinger som er registrert i Troms og Finnmark, noe som er en nedgang sammenlignet med fjordåret. Den største andelen er stillinger innen helse, pleie og omsorgssektoren, fortelt på 315 og 119 mellom Troms og Finnmark. Nav skriver også i pressemeldingen at det er mange ledige jobber innen undervisning, bygg og anlegg, butikk- og salgsarbeid og innen serviceyrker i begge fylkene.