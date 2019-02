New Articles

NRK skriver at selskapet Mowi legger ned settefiskanlegg i Kvænangen. Anlegget som ligger på Jøkelfjordeidet i Kvænangen har ikke vært i drit siden 2007, men har vært vurdert til bruk i annen produksjon.

Ørjan Tveiten, direktør for Marine Harvest Nord, sier til NRK at planene ikke lenger er aktuelle for anlegget som nå selges.