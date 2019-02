Flest lærlinger i Nord-Troms

New Articles

I en pressemelding skriver Troms Fylkeskommune at de ser en fin oppgang i hele Troms når det gjelder formidling til læreplass.

Etter fylkesmeldingen Samspill for økt gjennomføring har fylkeskommunen igangsatt flere konkrete tiltak. Skolene har fått større ansvar når det gjelder formidling, og fått dedikerte arbeidslivveiledere som følger alle lærlingene individuelt.

I Nord-Troms er vekslingsmodellen innenfor helse og oppvekst særlig utslagsgivende.

– Vekslingsmodellen i Nord-Troms er i innretning og resultater sannsynligvis den beste i landet. De fire kommunene, KomOpp og Nord-Troms vgs spiller godt sammen. Mitt inntrykk er at kommunene konkurrerer og lærer av hverandre underveis. Lærlingene fullfører og befolkningen sikres arbeidskraft i helse- og oppvekstsektoren, sier Roar Sollied, fylkesråd for utdanning.

Dobbelte av målsetningen

For tiden har de fire nordligste Troms kommunene 47 løpende lærlingplasser, hele 4,2 per tusen innbyggere. Samfunnskontraktens mål er på minst 2 per tusen innbyggere. Kvænangen (3,8), Kåfjord (3,3), Nordreisa (4,4) og Skjervøy (4,4) har samlet prestert det dobbelte av målsettingen, og er best av Troms-kommunene.