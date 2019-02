Ingen hurtigbåt til Tromsø i morra tidlig

New Articles

Rederiet Norled, som trafikkerer hurtigbåtsambandet Tromsø-Skjervøy, sendte onsdag kveld ut følgende melding:

"Avg. Tromsø til Skjervøy 1920, og avg. Skjervøy i morgen 0745 må kanselleres grunnet uvær."

FRAMTID I NORD MENER: Veid og funnet for lett «Nå må Troms fylkeskommune kreve at Norled straks får på plass en båt som kan klare oppgaven - trygt, sikkert og etter ruta.»

MENING: Veid og funnet for lett? Det vises til lederen i Framtid i Nord publisert 6. februar med tittelen «Veid og funnet for lett».

Det blåser i øyeblikket omkring liten kuling fra nordvest i Nord-Troms.

Det katamaranen "Tyrving" som for tiden går i sambandet mens MS "Brage" er under ombygging for ny salong.