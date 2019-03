New Articles

I tirsdagens papirutgave av Framtid i Nord skrev vi om en lege fra Lyngen som skulle møte i retten, siktet for å ha sendt flere tekstmeldinger med støtende innhold til en pasient.

Legen var idømt et forelegg på 5.000,- kroner. Framtid i Nord skrev saken ut fra dokumenter tilgjengelig fra Nord-Troms Tingrett.

Imidlertid har den siktede vedtatt forelegget, og gjort opp for dette i februar i år. Saken skulle i så måte vært trukket fra rettsbehandling, og dermed ville den også framstått på en annen måte i vår artikkel.

FiN presiserer at vi ikke var klar over dette, og har fått bekreftet fra Nord-Troms Tingrett at de skulle ha fått omgjort saken på et langt tidligere tidspunkt. Vi beklager selvsagt at vi i så måte ikke ga disse opplysningene i tilknytning til vår sak.

Red.