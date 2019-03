– Vi skal sette krav om at det nye fylket er i front

New Articles

– Jeg engasjerer meg fordi hele verden står ved et veiskille uten sidestykke i historien. De store, globale miljøutfordringene må møtes med håndfaste løsninger i hverdagen, i fiskevær, bygder og byer. Avgjørelsene som tas nå, vil ha stor betydning for generasjonene som kommer etter oss. De avgjørelsene vil jeg skal være bærekraftige og kunnskapsbaserte, sier Kriss Rokkan Iversen fra Harstad.

Hun ble på nominasjonsmøte til Miljøpartiet De Grønne Troms og Finnmark i helgen, valgt som partiets førstekandidat. Etter henne står Frode Elias Lindal fra Alta og Erik Seglem Bø fra Vadsø.

Ni Nord-Tromsinger står på lista, som sees i sin helhet i slutten av saken.

Skal sette krav

Ifølge pressemeldingen fra partiet var et tredvetalls delegater fra Vardø i øst til Harstad i sør samlet for å vedta valglisten til fylkestingsvalget. Partiet sikter seg inn mot en vippeposisjon i det nye fylkestinget.

– Målet er å komme inn med en stor gruppe, havne på vippen og sette krav om at det nye fylket er i front for å finne miljøvennlige løsninger i alt vi gjør, sier Lindal.

– Friskt pust

Iversen er viserektor ved UiT og en sentral samfunnsaktør i Nord-Norge. Hun er også gründer og kjenner næringslivet i Nord-Norge godt. Nå håper MDG Troms og Finnmark at hun kommer inn som et friskt pust i fylkespolitikken.

Lindal er lokallagsleder i MDG Alta og tross sin unge alder allerede en partiveteran. Som kommunestyrerepresentant i Alta og vara til fylkestinget i Finnmark skal han ha markert seg i en rekke saker de siste årene.

– Jobber for et bærekraftig samfunn

Toppkandidatene er tydelige på hva de vil fokusere på fremover:

– Vi skal jobbe for et bærekraftig Troms og Finnmark, der både mennesker og natur blir tatt vare på. Vil vil sørge for at klimagassutslippene reduseres og at man fortsatt kan fiske i fjorden, ha rein på vidda og plukke bær i marka. Vi vil legge til rette for mer miljøvennlig transport av mennesker og varer, og støtte eksisterende og nye næringer som bygger på bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Vi vil ha et utdanningstilbud, et kulturfelt og en helsesektor som tar vare på alle mennesker, uansett hvem de er, hvilken livssituasjon de er i og hvor de bor. Det skal være godt å bo i Troms og Finnmark - i balanse med naturen vi lever i, sier Iversen.

Den vedtatte valglista er slik: