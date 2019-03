Charlie Dan Lind (22) er død

New Articles

ITROMSØ: Ramona Lind har våket over sønnen på UNN siden ulykken på E8 7. januar, der et vogntog kom over i 22-åringens kjørebane.

I forrige uke gikk rettssaken mot den 56 år gamle trailersjåføren fra Litauen som var tiltalt for uaktsom kjøring samt for betydelig kroppsskade på en annen person.

Torsdag ble han dømt til 90 dagers fengsel, og utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene.

Kort tid før rettssaken fikk Ramona beskjed om at sønnen aldri kommer til å våkne igjen, da han var i en såkalt vegetativ tilstand.

I dag døde Charlie Dan Lind på sykehuset. Han var aldri bevisst etter at han ble lagt i koma som følge av de livstruende skadene han fikk i sammenstøtet med det 20 tonns tunge vogntoget.

– Tok en bit av hjertet mitt

– Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, skriver Ramona i en sms til iTromsø torsdag ettermiddag.

Videre skriver hun:

– Tankene mine går til de handlingslammede politikerne og samferdselsministeren som i årevis har kjent til utfordringen vi har med vinterveier, og likevel valgt ikke å gjøre endringer som kunne forhindret denne ulykken. Vi får ønske hverandre hell og lykke til neste vinter. I dag min sønn, hvem blir den neste?

iTromsø har tidligere konfrontert samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med Ramonas kritikk, og han har uttalt at han vil se på regelverket og forskriftene, samt øke antall grensekontroller.

I retten fortalte Ramona om en livsglad og energisk ung mann, som studerte jus på tredje året i Tromsø, hadde flere verv og jobbet ved siden av studiene.

Da Charlie krasjet med det litauiske vogntoget, var han på vei tilbake til Tromsø og samboeren, etter endt juleferie hjemme på Sortland. Han snakket med stefaren på telefon da vogntogets henger smalt inn i bilen hans i en fart på 88 kilometer i timen.

Kunne fått strengere straff om Charlie døde i ulykken

Tidligere har iTromsø skrevet en rekke artikler om utenlandske vogntog som passerer grensen til Norge uten at de blir stoppet i kontroll. Mange av de som kommer til Norge har ikke dekk som er egnet på norske vinterveier, eller kjører uten kjetting.

Sjåføren som krasjet med Charlie hadde ikke lagt på kjetting, og rapporten fra politiet viser at han hadde uegnede dekk på hengeren. Det var denne som traff Charlies bil.

Da dommen ble offentliggjort tidligere torsdag, sa Ramona følgende til iTromsø:

– Jeg opplever straffen som en hån mot livet til Charlie og har vondt for å forstå frikjennelsen om grov uaktsomhet etter å ha vært tilstede i rettssaken. Det forandrer likevel ikke noe for situasjon vår, men har heller ingen preventiv virkning for de som kommer etter.

Dersom Charlie hadde omkommet i ulykken, ville vogntogsjåføren ha blitt tiltalt etter straffelovens paragraf 281, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.