Rotter gjør boligskader for millioner i Troms

New Articles

I en pressemelding oppfordrer Gjensidige om at boligeiere i Tromsø bør sikre seg mot rotter.

– For bransjen totalt anslår vi at det er snakk om mellom 60–70 boligskader i året bare i Tromsø, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

I tillegg kommer skader som ikke blir meldt til forsikringsselskapene.

Dette skriver avisen iTromsø.

Utbetalt rundt en million kroner

I løpet av de tre siste årene har forsikringsselskapet registrert 49 skader som følge av mus og rotter i Tromsø.

Gjensidige har utbetalt rundt 975.000 kroner i erstatning i Tromsø alene.

– En gjennomsnittsskade koster gjerne 50-60.000 kroner, men vi har flere tilfeller der utbedringene har kostet mellom en halv- til en million kroner, sier Eklo i pressemeldingen.

Gjensidiges beregninger er basert på skader innmeldt til forsikringsselskapet og deres markedsandel.

Profesjonell hjelp

Han anbefaler at tromsøværinger sjekker om husforsikringen dekker mus- og rotteskader.

– Oppdager du at det ikke er dekning før etter at skaden er skjedd – er det for sent, sier Eklo.

Han anbefaler videre at boligeiere tar kontakt med profesjonelle dersom man oppdager rotter eller mus.

– Vond sterk lukt, gnagespor eller at en hører eller ser dyrene er tydelige tegn. Ta tidlig kontakt med forsikringsselskapet som hjelper deg videre. Å bekjempe skadedyrene selv kan gjøre vondt verre. For eksempel kan bruk av gift uten feller, føre til at dyrene dør inne i vegger og gulv, sier Eklo.

GJENSIDIGES SJEKKLISTE FOR MUS OG ROTTER:

• Sjekk at husforsikringen dekker mus- og rotteskader.

• Ettermonter stålskjerming på gamle hus og hytter.

• Tett sprekker, spesielt ved grunnmuren og bak kledningen.

• Fugeskum og isolasjon er som marshmallows for gnagere. De liker derimot ikke metallnetting o.l.

• Ikke mat rottene – matavfall bør ikke kastes nær huset.

• Unngå hageavfall, kompost eller andre ting som gir gode skjulesteder inntil husveggen.