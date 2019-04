Ett år med temperaturer over det normale

New Articles

"Mooooot normalt", skrek Leif Juster fra revyscenen for flere tiår siden. Lite visste man den gang at mot normalt ville bli den nye normalen i 2019.

I alle fall er det hva Meteorologisk Institutt melder etter at også mars havnet over hva som er normal temperatur for måneden. Mars ble 1,2 grader varmere enn hva tidligere målinger viser, og dette ble dermed den 12. måneden på rad med temperaturer over den såkalte normalen.

Kaldest på Gamanjunni

Dette er imidlertid ikke noe nytt i så måte. Tvert om har dette skjedd fem ganger bare siden 1989. Den lengste perioden var fra mai 2013 til april 2015, altså to hele år i strek med økte temperaturer.

Du finner hele rapporten fra Meteorologisk Institutt her!

Rapporten forteller at den kaldeste gjennomsnittstemperaturen ble målt oppe på fjellet Gamanjunni i Kåfjord. Der lå snittet på -11,4 grader. Imidlertid er målingene noks nylig startet opp, så man kan ikke sammenligne det med tidligere målinger.

Varmest snitt var det på Sola ved Stavanger, der man hadde det 5 grader varmt, sånn jevnt over.

Høyeste maksimumstemperatur, 18,2 °C, ble registrert 27. mars på Sigdal – Nedre Eggedal i Buskerud. Laveste minimumstemperatur var -36,1 °C, og ble målt på Suolovuopmi– Lulit i Kautokeino, 8. mars.

Og jammen var det også vått

Og, som det heter i reklamen, ikke nok med det. Mars 2019 var jammen også mektig våt.

Månedsnedbøren var 160 prosent av normalen, og måneden er blant de ti våteste mars-månedene i en serie som går tilbake til 1900.

1990 er så langt våtest med 195 prosent, mens vi må tilbake til 1964 for å finne den tørreste, med 30 prosent.

Noen stasjoner på Østlandet fikk snaut tre ganger den normale nedbøren. Noen få stasjoner i Nord-Norge og Trøndelag fikk rundt 75 prosent av normalen.