Politi og brannvesen rykker ut etter melding om brann i Nordreisa

–Politi og brannvesen rykker ut til melding om brann i en hytte, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Hytta ligger i Sappen i Nordreisa.

Troms politidistrikt melder at det ikke er fare for noen personer. De melder også at det er mye tørt terreng rundt hytta som gir fare for spredning av brannen.

Halv to søndags formiddag melder Troms politidistrikt at det ikke var noen stor brann.

–Det har ikke vært åpne flammer, kun ulming inne i en vegg, som har skapt noe røyk. Brannvesenet har kontroll på stedet.