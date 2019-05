Utenlandsk borger prøvde å ta med seg ulovlig mengde fisk over grensen

New Articles

Søndags kveld ble en utenlandsk borger stoppet av tollvesenet i Helligskogen i Skibotn. Den utenlandske borgeren hadde med seg mer fisk enn det som er lovlig å ta over grensen.

Den utenlandske borgeren hadde med seg 90 kg mer fisk enn det som er lovlig å bringe over grensen.

Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg inntil 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske per person, ifølge tolletaten. Hvis du har fisket i regi av en registrert turistfiskebedrift, kan du ta med deg maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer per person.

Påtalemyndigheten har skrevet ut et forelegg.

–Påtalemyndigheten har skrevet ut et forelegg på 24.000,- etter at Tollvesenet i dag har stanset en utenlandsk borger med 90 kg fisk for mye, skriver Troms politidistrikt på deres Twitterkonto.