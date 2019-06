Mer enn en av tre sjåfører i Troms har holdt på å sovne bak rattet

New Articles

Til tross for at Norge flere ganger er blitt vurdert til Europas mest trafikksikre land, kjører norske bilister ofte når de er uansvarlig trøtte. Det viser ferske tall fra en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Circle K.

Hele 34 prosent av de spurte i Troms forteller at de har hatt problemer med å holde seg våkne bak rattet. Samtidig erkjenner ni av ti sjåfører at de ikke planlegger hvilepauser på kjøreturer under tre timer.

Bør stoppe

NAF mener tallene som kommer frem i undersøkelsen gir grunn til bekymring, og kommer med en oppfordring til feriebilistene:

– Tenk litt på å stoppe på hyggelige steder. Nå om sommeren kan man stoppe og ta en oppfriskende dukkert. Spis sunn mat når du tar pause og drikk vann for å holde energien oppe. Blir øyelokkene tyngre og konsentrasjonen svikter er det bare en ting som gjelder, nemlig stoppe og ta en høneblund, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemeldin fra Circle K.

Flere menn enn kvinner

Selv om et flertall i undersøkelsen oppgir at de strever mest med holde seg våkne når de kjører på nattestid, sier 28 prosent av de spurte i Troms at de er trøttest når de kjører bil om ettermiddagen. Risikoen ved å kjøre når man er trøtt på dagtid er også større, ettersom det vanligvis er mer trafikk da enn det er på natten.

De nasjonale tallene viser videre at dobbelt så mange menn som kvinner har sovnet bak rattet. Kvinner er også mer påpasselige med å be sjåføren om å stoppe hvis vedkommende er trøtt​.

Unge sjåfører er mest farlige

Det er også stor forskjell på hvordan unge og eldre agerer når de blir trøtte bak rattet. Mens de eldste sjåførene tar seg tid til å hvile, kjører de yngste videre. Unge sjåfører holder seg heller våkne med hjelp fra volumkontrollen på musikkanlegget. Bare en av tre unge sjåfører opplyser at de har stoppet bilen for å hvile​, viser de nasjonale tallene.

– Høy musikk er ikke resepten for å holde seg våken når man kjører bil. Unge sjåfører blir også slitne på langtur og må ta hensyn til det, sier Sødal i NAF.

Ulovlig

I pressemeldingen står det at seks av ti oppgir at de vet det er ulovlig å kjøre når man er trøtt. Det får Utrykningspolitiet (UP) til å slå alarm.

– Bilister som sovner bak rattet utgjør en fare både for seg selv og andre som ferdes i trafikken. Det er derfor viktig å påpeke at du skal være uthvilt og skikket for å kunne kjøre en bil. Er du trøtt må du ta deg en stopp og en hvil slik at du ikke er en fare for andre eller deg selv, sier UP-sjef Runar Karlsen i pressemeldingen.

En søvnig sjåfør kan straffes på samme måte som en som er påvirket av rusmidler. Men dette hører til sjeldenhetene siden man ikke kan måle trøtthet i blodet.

– Vær klar over at 17 timer uten søvn tilsvarer samme risiko som å kjøre med alkoholpromille på 0,5. Trøtte sjåfører som kjører uaktsomt kan straffes med opptil ett års ubetinget fengsel, opplyser UP-sjefen.