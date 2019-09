Holder foreldrekurs: – Det handler litt om å oppdra seg selv

New Articles

Snart er Nordreisa familiesenter i gang med et nytt kurs for foreldre i regionen. Kurset starter allerede i uke 37, og er fullbooket. Men flere kurs kommer i fremtiden.

Kurset heter «Trygghetssirkelen» og baserer seg på forskning som er gjort over mange år.

– Dette er ikke et kurs i å bli bedre, menn er en bevisstgjøring i forhold til egen rolle som voksen i møte med barnet, og det å bli bevisst på de ulike signalene barnet har, sier kursinstruktør Trine Sellevoll.

Trenger ikke ha utfordringer

På familiesenteret møter Framtid i Nord både kursholder Trine Sellevoll og enhetsleder over forebyggende tjenester Else Pettersen Elvestad. Begge påpeker at dette kurset er for alle, ikke bare de som har utfordringer i foreldre rollen.

– Dette er et forebyggende tiltak. Man trenger ikke ha store utfordringer, men vanlige foreldre som føler at de vil bli tryggere på det å være foreldre og forstå barnets reaksjoner, sier enhetslederen.

Kurset har satt en ramme på at de med barn mellom 0 til 12 år, eller er gravide kan komme. Allerede er førstkommende kurs fullt.

– Det å komme på kurset betyr ikke at de som omsorsorgspersoner har etablert et problem, men det er på det helt elementære, forteller Sellevoll.

– Det handler litt om å oppdra seg selv.

Trygghetssirkelen

Kurset baserer seg på trygghetssirkelen, som er et verktøy for foreldre å forstå hvorfor barna gjør det de gjør, men også hvorfor

– Dette kurset er slik at man kan lære seg å bli bevisst på barnets behov, og hvordan man møter dette med trygghetssirkelen. Å lære seg selv å kjenne som voksen på godt og ondt. Eget bidrag i samspill med barnet. Det handler ikke om å bli en perfekt forelder, men om å bli god nok, sier Sellevoll.

Trygghetssirkelen er basert på tre systemer; omsorg, utforskning og behov.

– Som omsorgsperson kan man tenke at barn kan være utspekulerte, noe som er en litt gammel holdning. Når man lærer seg om trygghetssirkelen skjønner man at all adferd barnet er en måte å fortelle noe på.

Blir flere kurs

Enhetslederen forteller at det vil komme flere kurs etterhvert, men at man kanskje må vente til nyttår.

Kurset starter tirsdag 10. september og vil gå over åtte ganger på to timer.

– Kursene vil bidra til refleksjoner over egen oppvekst og eget barn, vi vil vise videoeksempler, ha samtaler og gruppesamtaler, også er det hjem og øve, forteller Sellevoll.

Hun påpeker på at kurset ikke er i foredragsstil, men et samspill mellom kursholder og deltagerne.