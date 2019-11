Se video: Plutselig kom det seks knølhvaler opp foran båten

New Articles

Fredag hadde Steve Truluck og turfølget en overraskende opplevelse da de var på hvalsafari utenfor Skjervøy.

Plutselig dukket det seks knølhvaler opp – rett ved båten deres.

– Som du sikkert kan se i videoen var det veldig spennende for å si det mildt, forteller den skotske skipperen til Framtid i Nord.

Aldri så nært

Med seg i turfølget var 5 venner av Truluck i båten, og i videoen kan en høre at alle blir overrasket av det som skjer rett foran dem.

– Jeg har sett de gjøre det før, men aldri så nærme, forteller Truluck.

Han arbeider som skipper innen hvalsafari Skottland, og har reist til Nord-Troms for tredje gang. Denne gangen bestemte han seg for å leie en båt selv og dra ut på havet for å lete etter hvalene selv.

– Vi har alle hatt en fantastisk tid og høydepunktet var de seks knølhvalene som spiste rett ved siden av oss.

Falt for Nord-Troms

Første gangen Truluck besøkte Nord-Troms var i januar 2018. Han forteller at han falt for regionen, men at det ikke var så mange hvaler å se da.

– Jeg dro tilbake november 2018 og det var helt utrolig. Nordlys de fleste kveldene og så mange hvaler rett utenfor havnen, forteller han.

I år bestemte han seg for å komme tilbake – denne ganger over en lengre periode.

– Denne gangen kom jeg tilbake med venner, og jeg vil bli her lengre for å nye hvalene og utforske regionen.