Forfang er sikker på å få verdenscup til byen: – Tromsø er som Nordpolen for europeerne

For et par år siden ble det blåst liv i ideen om å bygge et fullverdig hoppanlegg på Storelva, og i starten av november i fjor nådde prosjektet en viktig milepæl. Da kom finansieringen på plass til forprosjektet av «Arktis Arena» på Storelva – med planer om hopp-, kombinert- og langrennsanlegg som skal ligge i Akselkollen, like bak dagens Storelva skistadion.

Vår egen hoppstjerne, Johann Forfang, er en av dem som brenner hardest for prosjektet. Etter å ha deltatt i Hoppuka nylig er han – om mulig – enda mer overbevist.

– I Europa er Tromsø så eksotisk. Når du ser og lytter til sendingene på Hoppuka, så blir jo Tromsø nevnt i annenhver setning i forbindelse med mine hopp. Tromsø er som Nordpolen for dem. De synes det er helt sinnssykt at vi kan få til hopprenn så langt nord. De føler at det er i nord at vinteren og hoppsporten virkelig hører hjemme, sier Johann Forfang til iTromsø.

Og fortsetter:

– Tromsø er en relativt stor by med utmerkede fasiliteter. Det er veldig nært fra flyplassen til sentrum og hotellene – og kort vei til Storelva. Logistikken passer utmerket til store arrangement.

iTromsø snakker med Forfang idet han er på vei hjem til Trondheim fra Hoppuka, der han ble nummer seks sammenlagt. Det er tangering av hans beste plassering. Også i 2016 kom han på sjetteplass.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg skulle så klart gjerne gjort det bedre i enkeltrenn og hadde som mål å komme på pallen. Det gikk ikke, men jeg har vært en av de mest stabile i konkurransen, sier Forfang.

Hofers lovnad

Da den mektige renndirektøren i FIS, Walter Hofer, var på besøk i Tromsø i mai 2018 sa han – litt spøkefullt – at han håpet å åpne et verdenscuprenn i Tromsø før han pensjonerte seg. Hofer går av som renndirektør i år.

Det eneste som kan bli klart før Hofer går av, er selve forprosjektet til «Arktis Arena».

– Det var aldri målet at hoppanlegget skulle være klart før Walter Hofer ga seg. Det var ikke realistisk. Hans mål er at hoppsporten skal «hjem» til Tromsø, og han er klar på at det er veldig realistisk å få til hoppbakker i Tromsø. Da er man garantert internasjonale hopprenn. På grunn av Tromsøs standing, vil vi da komme på terminlisten i verdenscupen fra første sekund. Det er den store fordelen vi har, argumenterer Forfang.

Dette samsvarer med det Hofer sa på en pressekonferanse i Tromsø i 2018. Han har «reservert plass» til verdenscup i Tromsø i november-desember.

– Skihoppingens arv ligger i Norge. De tre store arrangørstedene er i Oslo, Lillehammer og Trondheim. Vi har veldig gode konkurranser der i februar-mars, fordi det da er best forhold der. Men i desember, i starten av sesongen, er det for tidlig i Trondheim og Lillehammer. I Finland kan vi ha konkurranser så tidlig, men ikke i Norge, sa Hofer.

Selv om det skulle være lite snø i Tromsø i starten av hoppsesongen, er det ikke noe problem ifølge Forfang.

– Vi kan ha milde starter på vinteren i nord, men det er fullt mulig å lagre fjorårets produksjonssnø – under sagflis – slik de gjør det i Granåsen. Så er det mulig å kjøre den ut i bakkene i oktober, forteller Forfang.

Nytt showrenn i Tromsø

Tromsø har pr. i dag en K70-metersbakke i Grønnåsen. Den er altfor liten til å brukes i store hopprenn.

I april i fjor hadde Forfang med seg de norske hoppstjernene til et showrenn i Grønnåsen. Det skal han også i år. Han håper å ta med seg den nye hoppkometen Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Robert Johansson & co.

– Vi kommer første helgen i april, når sesongen er ferdig. Det er ikke bekreftet hvem som kommer ennå. Jeg håper å ta med så mange lagkompiser som mulig, og også noen av jentene, sier Johann Forfang – og utelukker heller ikke internasjonale navn.

– Vi får se. Ingenting er avklart ennå, sier han.