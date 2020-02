Flere veier stengt – åpner to av tre i dag

New Articles

Lørdag morgen meldte Statens vegvesen at fylkesvei 7940 og 7942 på Arnøya, samt fylkesveien på Laukøya er stengt. Dette på grunn av fare for ras. Nye vurderinger skulle gjøres klokken 09.

Like over klokken 09 melder vegvesenet at strekningen mellom Årviksand og Nymoen er stengt på grunn av opprydningsarbeid. Denne strekningen blir etterhvert åpnet. Det samme gjelder veien på Laukøya, mellom Nikkeby og Hellnes.

Strekningen mellom Akkarvik-Langfjordbotn på fylkesvei 7942 forblir derimot stengt til søndag. Ny vurdering skal gjøres av vegvesenet klokken 12 søndag.