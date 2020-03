Kommunen søker ekstrahjelp innen helse –og omsorg

New Articles

Nordreisa kommune kan få behov for ekstrahjelp innenfor helse –og omsorg i forbindelse med koronaviruset. Det opplyser kommunen på sine nettsider, torsdag kveld.

Søker yngre, friske folk

Nå søker de etter folk som kunne tenke seg å bidra.

"Dersom du kan stille deg disponibel ønsker vi at du gir oss tilbakemelding allerede nå", skriver kommunen.

Nordreisa kommune søker primært etter personer som er yngre enn 65 år, og som ikke har kronisk sykdom som hjertekarsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).

Kommunen ber deg oppgi dette ved kontakt:

Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefonnummer

Kort info om din bakgrunn

– Still opp for hverandre

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen påpekte tidligere torsdag, viktigheten av å stille opp for hverandre i tiden som kommer, slik at man sørger for at det er nok ansatte på jobb, særlig i helsesektoren.

Han oppfordrer alle til å tenke gjennom hvem som kan stille opp for å passe barn som trenger tilsyn hjemme, og påpeker at tiden fremover ikke er en ekstra ferieperiode.

– Det er en kraftig dugnad som skal til nå, sier han.