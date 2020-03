I et brev til statsministeren krever han at det tas flere grep

New Articles

Tiden for is i magen er forbi.

Det skriver Kvænangen-ordfører i et brev til statsminister Erna Solberg, sendt lørdag formiddag.

I brevet krever at det tas ytterligere grep for å hindre smitte av koronaviruset, covid-19. Han påpeker at det foreløpig er påvist lite smitte i Nord-Norge, og at dette kan gi landsdelen en unik mulighet til å ta kraftige grep for å hindre at krisen blir større enn nødvendig. Han understreker at man ikke kan bekjempe en epidemi litt. "Det er alt eller ingenting", skriver han.

– Få kontroll først

I brevet råder han statsministeren til å ta bedre styring og nødvendige grep. Han ønsker at fokuset først og fremst skal være på å bekjempe viruset, og først når dette er under kontroll – kan man håndtere behovene i næringslivet.

"Landets ledelse må nå primært ha fokus på å bekjempe viruset, dernest ivareta den enkelte innbyggers behov, for mat, lønn og andre grunnleggende behov. Landets næringsliv er forståelig nok bekymret. Næringslivet må få klar beskjed om at vi som fellesskap vil håndtere næringslivets behov så snart spredning av viruset er under kontroll", skriver han.

– Fylkesmannen må være tydeligere

Mevik skriver videre at det er en uholdbar situasjon at kommunene tar ulike grep for å stanse spredningen. Han mener tiltakene som er kommet til nå, oppleves inkonsekvente og foreslår at Fylkesmannen må koordinere tydelige og enhetlige råd til kommunene.

Han råder også til å stenge landets grenser for innreise, samt stenge reiser mellom regioner og kommuner.

– Den enkelte kommune har nå sin kriseledelse på plass og er i stand til å håndtere en situasjon hvor de har kontroll på sine innbyggere og andre som per dags dato er i kommunene. Etter mitt skjønn vil dette også kunne bidra til at staten kan målrette sine ressurser til de områdene som har størst behov for spesialisthelsetjenester. På sikt vil kommuner kunne erklæres som smittefrie og kan begynne å fungere mer normalt, dersom bevegelsen mellom kommuner/regioner ikke skjer. Unntaket er også her personer som skal reise hjem/ kritisk personell som skal på jobb.

Portforbud og butikkrestriksjoner

Mevik sier regjeringen må vurdere portforbud, der det ikke er helt nødvendig at man kommer seg ut – samt innføre begrensninger på antallet kunder i butikker. Han påpeker at kriseledelsen i Kvænangen allerede har bedt butikkene ta grep for å hindre at lokalene fylles opp med kunder.

"Butikkene er av kriseledelsen i min kommune vurdert å være den kanskje største kilden for smitte som må håndteres", skriver han.