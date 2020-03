– Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene

New Articles

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at varene kommer til butikken.

Det er grunn til å rette en stor takk til alle dem som står på døgnet rundt for å sikre liv og helse, og for å sikre at vi har tilgang på mat, nødvendige varer, strøm og vann. Jeg er også imponert over den store dugnadsinnsatsen vi ser hos alle de som bidrar frivillig rundt i landet til å løse en svært vanskelig situasjon.

Krise eller ei: Dagligvarehandelen er en viktig næring for oss alle. Næringen sysselsetter over 100 000 nordmenn. For mange unge gir dagligvarehandelen en inngangsbillett til arbeidslivet, og er veien tilbake for mange som har stått utenfor. Butikken er en viktig arbeidsgiver og ofte selve knutepunktet i mange lokalsamfunn.

Til alle dere som handler i butikken: Send gjerne en varm tanke og et ekstra smil til dem som gjør det mulig. Hold avstand og vis ekstra hensyn i køen. Vask og sprit hender før du går inn, og bruk gjerne engangshansker. Host og nys i albuen. Ikke ta på flere varer enn nødvendig. Og for all del: Ikke gå på butikken om du ikke må, og hold deg unna om du har symptomer. Det rammer oss alle om heltene våre blir smittet.

Det er nok mat til alle. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det gjerne: Det er ingen grunn til å hamstre. De som hamstrer bidrar i verste fall til mer spredning av virus, ved at andre må i flere butikker for å få tak i det de trenger.

Alle deltar vi nå i en gigantisk dugnad. Hver enkelt har et ansvar for å bidra. Sammen skal vi klare det, men la oss ta vare på heltene våre, slik at de kan gjøre jobben sin – for oss alle.

Og til dere som står på for å forsyne oss alle med mat, drikke og andre dagligvarer. Heltene i kassa, heltene som sørger for at maten kommer fram og ut i hyllene, og heltene som vasker hyllene, dørene og handlekurvene: Tusen takk!