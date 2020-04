Fikk 20.000 i bot for brudd på karantenereglene

Troms politidistrikt melder på twitter at en person i Nord-Troms nå er gitt forelegg for å ha brutt karantenereglene.

Personen skal ha vært i 14 dagers karantene etter utenlandsreise, men politiet melder at personen var i nærkontakt med flere personen utenfor hjemmet sitt. Dette skal ha skjedd i perioden 28. mars til 3. april.

Nå har personen blitt ilagt et forelegg på 20.000 kroner for brudd på karantenereglene.

