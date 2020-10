– Det var noe veldig direkte vi kunne gjøre for å bidra

New Articles

I motsetning til tidligere så vil TV-aksjonen foregå uten de bøssebærerne som mange av oss er vant til å få på døren på denne tiden. På grunn av koronapandemien foregår «bøssebæringen» nå digitalt, og mange av de som vanligvis ville gått dør-til-dør med bøsser har nå funnet en ny måte å samle inn penger til det gode formålet på.

– Følte jeg måtte gjøre noe

To av de som har benyttet seg av denne muligheten er Kjersti Hovland Rennestraum og Iris Tveiten. De har startet en innsamling hvor samtlige av pengene som blir samlet inn går uavkortet til Verdens Naturfond (WWF).

Rennestraum jobber som kulturkonsulent i Kåfjord kommune, og ble inspirert på et RUST-møte hun deltok på.

– Maja Bernhoff fra Naturvernforbundet hadde et innlegg om årets innsamlingsaksjon. Når hun forklarte fakta og hvor enkelt det er å bidra følte jeg at jeg måtte gjøre noe.

Kulturkonsulenten bor i Nordreisa, og så for seg at dette kunne være noe for bestevenninnen.

– Jeg ringte Iris, og hun ville veldig gjerne være med.

Direkte bidrag

En ting damene har valgt å gjøre for å påvirke folk til å donere er at de lover å plukke en pose søppel for hver enkelt donasjon de mottar.

– Det var noe veldig direkte vi følte vi kunne gjøre for å bidra. I tillegg er det jo hyggelig å være sammen ute i naturen og plukke søppel, sier Rennestraum.

Søppelplukkingen vil i hovedsak foregå på Storslett, og én ting har vært viktig for jentene.

– Alle bidrag er like viktige, derfor har vi ikke satt noen grense. Vi plukker én pose for hvert bidrag, ikke for et bestemt beløp.