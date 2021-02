Ørnebakk: - Vi planlegger for sykkelritt i august

New Articles

- Vi forholder oss til beskjeden om at vi skal planlegge for rittet i august. Siste beskjed er at vertskommunene blir kontaktet i starten av mars.



Willy Ørnebakk er rolig med tanke på at Nord-Norges største idrettsarrangement skal suse gjennom kommunen om et knapt halvår. Etter fjorårets utsettelse er det ikke så mye annet å gjøre enn å vente på beskjeder og avgjørelser fra myndighetene og rittledelsen.



- Vi kom godt i gang med forberedelsene i fjor. Og er sånn sett på forskudd i forhold til planlegging. Vi har gjennomført møter med bygdelag og foreninger, og de planene er enkle og flytte på til årets ritt, sier Ørnebakk.

Datoene for Arctic Race 2021 er klar. Fredag 6. August dundrer Arctic race of Norway gjennom Storfjord i retning Finland.

Ønsker sløyfer på Hatteng og Skibotn

Etappen som går igjennom Storfjord har start på Nordkjosbotn via Heia og ned Tamokdalen før rytterne krysser kommunegrensen til Storfjord og følger E6 og E8 til målgang i Kilpisjärvi.

- Mulighetene for folkemengder langs veigrøften er ikke helt heldig, så vi jobber med og få en sløyfe rundt Hatteng og tilsvarende rundt Skibotn for å skape folkefester langs løypa og vise frem kommunen på en best mulig måte, sier Ørnebakk.





Ikke økonomisk belastende

Fjord og fjell er naturlige kulisser langs løypa, så befolkningen i Storfjord har mange muligheter med å skape gode tv-bilder.- Jeg skal ikke avsløre for mye av planene. Men fjord og fjell har vært hyppig nevnt i prosessen vi var inne i før rittet ble utsatt, sier Ørnebakk.

Med store økonomiske kutt på kommunebudsjettet for 2021 er ikke rådmannen bekymret for at det koster mer enn det smaker med sykkelrittet.

- Vi legger ikke opp til noe voldsomt budsjett fra kommunens side. i 2020 hadde vi en prosjektleder med en liten stillingsprosent som hadde ansvaret fra kommunens side. Dette har vi ikke lagt opp til i år, og vi vil nok fordele oppgaver på flere personer.



Lag og foreninger kan søke om aktivitetsmidler for å pynte opp eller samle bygda, men heller ikke her er det satt av veldig mye penger.

- Vi har litt aktivitetsmidler i kommunen som lag og foreninger kan søke på, men heller ikke her er det snakk om store summer. Vi har heller ikke fått noen bestillingsliste fra Arctic Race, så kommunen har ikke tatt stilling til ekstra ressursbruk fra kommunen sin side, sier Ørnebakk.

Tett samarbeid med Finland

Målgangen på Kilpisjärvi der Storfjord er vertskommune sammen med Enontekis er også under kontroll.

- Det blir et unikt samarbeid med målgang i et annet land for første gang i ARON-historien. For Storfjord sin del er det naturlig og ha god dialog med våre gode naboer på grensen. Og dette vil styrke det allerede gode samarbeidet med nabokommunen, sier Ørnebakk.



Ørnebakk har hatt mye med grensekommunen å gjøre det siste året med tanke på grensepasseringer mellom landene under pandemien, og sier samarbeidet er godt også med tanke på sykkelrittet.

- Vi har ukentlig kontakt med finske myndigheter, og nå har vi enda en positiv ting å snakke om. Vi har hatt møter med finske vei og politimyndigheter, så kontakten og dialogen er god, sier Ørnebakk avslutningsvis.