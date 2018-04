Sønnen Aksel holder foredrag om pappa Per

kultur

Den kjente legen og samfunnsdebattanten Per Fugelli døde i september i fjor. Nå reiser sønnen Aksel rundt med foredraget "Per dør - ikke".

Fredag kveld 13. april kommer han til biblioteket på Lyngseidet, mens Skjervøy bibliotek er arena lørdag ettermiddag for foredraget, som inneholder høytlesning, film og boksignering av Per Fugellis siste bok "Per dør" - en bok som handler om å møte døden med åpne øyne.

"Dette blir en personlig, morsom og alvorlig forestilling med anekdoter fra Pers liv", skriver turnearrangør Folkeakademiet Hålogaland i en pressemelding.

Erik Poppes nye kinofilm om Per Fugellis siste leveår vises det også klipp fra i foredraget.