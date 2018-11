Inviterer barna til nok et bruløp

kultur

Førstkommende helg er det klart for årets Landsbymarked. Årets program er variert og inneholder blant annet kurs i baking, vinsmaking, 8-retters på Bios Café med kjendiskokk Kjartan Skjelde og markedsdager på Halti.

Lørdag formiddag har Barnas Turlag Nordreisa et eget løp for barn, der voksne også kan få bli med barna i løypa.

– Det blir premie til alle som deltar, og Barnas Turlag sin maskot – den blå fjellreven Turbo – blir også med, opplyser Mia Kanstad Kulseng i Troms Turlag.

Selv om det kalles for et løp kan man like fint gå runden som å løpe. Bruløpet går fra Halti og Storslett bru, opp langs Reisaelva, over Gammelbrua, ned igjen langs elva, over Storslett bru og tilbake til Halti.

Bildene fra fjorårets Landsbymarked kan du se her.

Turlaget vil også tilby bålkaffe, varm saft, bålsnacks og trivelig prat om familieturer med Barnas Turlag Nordreisa.