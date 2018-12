Pinnekjøtt med en liten tvist

kultur

Pinnekjøtt har ikke helt overtatt for ribbe som det foretrukne julebordet for Ola nordmann, men avstanden mellom de to rettene krymper.

Svineribbe er godt, men jeg vil nok hevde at det er mer «punch» i det salte – og gjerne røkte – pinnekjøttet av lam eller får.

Sammen med kålrotstappe (med den «hemmelige» ingrediensen søtpotet!), vossakorv, en sjysaus og – ikke minst – mandelpoteter blir pinnekjøttmiddagen et festmåltid av ypperste sort.

I ukas matspalte lager vi pinnekjøtt på en litt annen måte enn du kanskje er vant til, men jeg lover at det blir fantastisk godt likevel.

Oppskriften er for fire sultne voksne.

Pinnekjøtt på potetseng

2-2,2 kg pinnekjøtt

14-16 store mandelpoteter

2 ringer vossakorv

2 ss honning eller sirup

2 ss søt sennep

5 laurbærblader

10 pepperkorn

Juleøl

Bruk en gryte som er så stor at du kan legge alle potetene i ett lag på bunnen.

Legg utvannet pinnekjøtt jevnt utover potetene og hell på nok juleøl og evt. vann til å dekke disse, men ikke kjøttet. Legg i laurbærblader og pepperkorn.

Legg på et tettsittende lokk og kok forsiktig opp vannet. Senk varmen så mye at det akkurat bobler svakt rundt potetene – og ikke én grad mer. Dette er viktig, ellers risikerer du at potetene blir sundkokte.

La trekke under lokk i cirka 2,5-3 timer – eller til kjøttet løsner lett fra beinene.

Helt på tampen av kokingen – cirka 20 minutter – legger du vossakorven på toppen av kjøttet og lar denne bli skikkelig gjennomvarm.

Ta av gryta og løft over kjøttet i en langpanne.

Bland sammen sirup/honning og sennep med litt kokevann og pensle kjøttet med blandingen før du setter langpanna inn i steikeovnen på 225 grader.

Etter fem-seks minutter snur du kjøttet og pensler undersiden – og gjentar prosedyren. Dette gjør kjøttet smaksrikt og litt sprøtt – og gir en helt ny dimensjon til pinnekjøttet.

Sil over nesten alt av kokevannet i en kasserolle og kok opp (spar litt til rotstappen). Rør ut litt maisenna i krafta og visp til det jevner seg noe. Server som saus.

Potetene kan du eventuelt tørke litt med papir før du serverer dem – de er nokså klissete av lammefett.

Gylden og søt rotstappe

800 g kålrot

150 g søtpotett

150 g gulrot

100 g poteter

2 dl kremfløte

150 g smør

Salt, pepper, brunost, pinnekjøttkraft

Skrell, del opp og kok rotsakene møre i lettsaltet vann. Gulrøttene tar lengst tid å bli møre, så kutt dem i de minste stykkene.

Bruk en god stamper til å knuse alt sammen godt.

Hell over fløte, og rør inn smør. Når smøret har smeltet bruker du en elvisp eller stavmikser til å lage en jevn mos. Spe med litt kokekraft slik at du får en silkemyk stappe – den skal være kremete og jevn og ikke ha klumper.

Krydre med salt, pepper og ev. en skive brunost eller to.

Server pinnekjøttet på varme tallerkener sammen med de kokte potetene, vossakorven, rotstappen og litt sjysaus.

I glassene passer det aller best med en juleøl og en rund akevitt. Foretrekker du vin er en rødvin med mye syrestruktur, men også litt sødme – eksempelvis en kraftig Chianti Classico.

Vel bekomme!