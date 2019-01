kultur

På Mandag 28. januar fikk gjengen på Nord-Troms Museum beskjed at de hadde størst økning i Norge på antall besøkende.

– Vi er litt som kjerringa mot strømmen, når alle andre går ned går vi opp, sier Kaisa Maliniemi, direktør for Nord-Troms Museum.

Museet har hatt en økning på 80 prosent sammenlignet med i fjor, noe som er 23 prosent høyere enn andreplassen, Henie Onstad Kunstsenter.

Økningen gjelder alle avdelingene til Nord-Troms Museum, der den mest populære avdelingen er Markedsplassen i Storfjord. Til sammen har de nesten fire tusen flere besøkende enn forrige år.

– Generelt er det en trend i Norge at tallene for besøkende på museer går ned, så jeg syns det er flott at lokalbefolkningen nå kan se at vi står på for lokalmiljøet, forteller Maliniemi.

Mange gode prosjekter og samarbeid

Grunnen bak den store økningen mener de er alle de gode prosjektene de har hatt.

– Vi har hatt mange gode prosjekter og gode samarbeid i hele regionen, sier Sommer-Ekelund.

Videre forteller hun at de har hatt et fokus på å spre prosjektene utover regionen, deriblant flere samiske prosjekter i Kvænangen, Mitt Syria, Landsbymarkedet i Nordreisa og Kvenferga på fergen Olderdalen - Lyngseidet.

De synes det er veldig gøy å se resultatet på arbeidet de legger inn i jobben.

– Vi er veldig fornøyde med tallene, da det til tider har vært veldig intense uker. Det har vært veldig gøy å se at det blir så gode resultater, forteller Sommer-Ekelund.

– Det er de arbeidene de siste årene som endelig gir litt frukter, tenker jeg.