Inviterer til samisk uke på Halti

kultur

Førstkommende lørdag starter det som Halti SA kaller samisk uke. Dette opplyser de om i en pressemelding til Framtid i Nord. Lørdag inviteres det til ulike arrangementer på kulturhuset.

Utstillinger og sang

Her vil Moan skole åpne en duodjiutstilling, Nord-Troms museum viser fram sin temporære utstilling "Our Stories", Ruth Larsen skal formidle fortellinger om sjøsamene i Nord-Troms, og Marit Inga Bæhr skal ha samisk eventyrstund i Nordreisa bibliotek. Dessuten kommer den samiske popartisten ÁGY, som sammen med Anne Inger Eira Lilleng vil fortelle litt om egen historie og identitet, samt joike for publikum.

Feirer Samefolkets dag

Onsdag 6. februar inviterer Nordreisa kommune til feiring av Samefolkets dag på Halti. Det blir tale for dagen, «Sámi soga lávlla - Samefolkets sang» v/Storslett skole, ordføreren serverer kake og Nordreisa kino viser filmen «Brennende minner».

Filmen forteller blant annet om høsten 1944 og tvangsevakueringen i Finnmark og Nord-Troms. Søstrene Karen Logje og Berit Anne Siri flyktet fra Kåfjord-fjellet med en stor reinflokk.

Under samisk uke vil det dessuten være samisk formidling til skoler og barnehager hele uka. På selveste dagen, 6. februar har skoler og barnehager egne markeringer på dagtid.