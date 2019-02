– Vi må tørre å ta noen sjanser hvis ting skal bli ekstra fet

kultur

Det var en sliten, men fornøyd festivalsjef Stian Johansen (29) som oppsummerte Winterland søndag.

– Nå tømmer vi hallen slik at Fløya kan få spille fotball igjen, sa Johansen som er fra Kåfjord.

Festivalen, som gikk av stabelen i Fløyahallen fredag og lørdag, har en kapasitet på 3.000 mennesker. Fredagen kom det 2.000 besøkende, men festivalsjefen var ikke skuffet.

– Det viktigste er ikke at alle kommer, men at de som kommer har det gøy, påpeker han.

– Tromsørekord

Johansen forteller at det kom enda flere på lørdagen.

– Da kom det i overkant av 2.000 publikummere. Folk danset allerede til den lokale duoen High Heeled Giants. Så tok det av på den litt mindre kjente artisten Brooks. Folk dro senere hjem. Det var nok en god festivaldag, forteller Johansen.

Mens Winterland tidligere kun har bestått av én festivaldag, ble den i år utvidet til to dager.

– Folk må bli kjent med oss, og vi må bli kjent med dem, for å kunne gi dem det de vil ha. Det tar tid å bygge et varemerke, påpeker festivalsjefen.



Mannen som også står bak festivalen Rakettnatt sørget for ekstra fyrverkeri til årets festival. Han kunne fortelle at det var mye pyroteknikk og smell, spesielt under Cheat Codes sin konsert.

– Det var tromsørekord, sier Johansen.

Stoppet av været

Festivalen hadde laget flere arrangement utenom konsertene som foregikk i Fløyahallen. De ble dessverre stoppet av uværet.

Winterland planla blant annet «Silent disko» på fjellheisen, men heisen ble stanset av sikkerhetshensyn. Det samme gjaldt et arrangement i Kroken. Der skulle festivalen lage et kjempehopp for lokale utforkjørere.

– «Silent Disco» på fjellheisen ble avlyst fordi det var for sterk vind. Heisen gikk ikke og Kroken meldte skredfare. Da ville ikke vi ta de beste lokale talentene dit, sier Johansen.



Han mener likevel at festivalen må tørre å lage arrangementer ute. Han forteller at vinteren ikke bare kan oppleves inne i en hall.

– Hvis man skal vise fram den nordnorske vinteren, så må man jo være ute. Da er det en viss risiko for at det blir dårlig vær. Vi må prøve på fjellheisen igjen. Det tror jeg kan bli sinnssykt tøft. Vi må tørre å ta noen sjanser hvis ting skal bli ekstra fett, mener Johansen

Håper på innspill

Neste år håper gjengen bak Winterland å få gjennomført arrangementene som i år ble avlyst. Samtidig ønsker festivalsjefen andre forslag velkommen.

– Vi får mye inspirasjon til å gjøre artige ting på ski. Øyvind Hilmarsen har snakket om byaking. For min del håper jeg vi skal få inn gode forslag fra de aktørene som har vært med. Det ville vært en stor tabbe å tenke at jeg har de beste ideene selv, sier Johansen.

Festivalsjefen er takknemlig for dem som kommer tilbake hvert år. Han er også stolt over alle de frivillige og alle samarbeidspartnere som har jobbet døgnet rundt.