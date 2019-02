Eventyret om «Ujus Unni» til Nord-Troms

kultur

Denne uken er den samiske forfatteren Siri Broch Johansen på turné i Troms med produksjonen Ujus Unni – det ​​​​​​​sjenerte multebæret.

Johansen har laget en forestilling for de yngste skoleelevene som Kultur i Troms tilbyr gjennom Den kulturelle skolesekken. Dette opplyser Kultur i Troms i en pressemelding.

Johansen starter uken sin i Kåfjord, på besøk til Olderdalen og Manndalen skoler Deretter bærer turen til Sør-Troms, hvor flere skoler kan vente seg besøk.

Historien om «Ujus Unni», er historien om et lite multebær som bor ute på en stor magisk myr.

– Ujus Unni er veldig glad for at hun er «enøye». Da blir hun sikkert ikke plukka og spist, for Ujus Unni vil ikke bli stor. Men det skjer likevel, mens hun sover. En morgen våkner hun med hodet fullt av saft. Når menneskene kommer ut på myra for å plukke multer, gjømmer Ujus Unni seg blant blokkebæra, og ingen finner henne. Men er det å bli spist, det verste som kan skje et multebær? Eller finnes det verre ting?

Eventyret om «Ujus Unni», er laget av Siri Broch Johansen. Under turneen blir det formidlet av forfatteren selv, gjennom sang, fortelling og illustrasjoner. Illustrasjonene til eventyret er laget av Katja Ravdna Broch Pedersen.

Siri Broch Johansen har skrevet flere prisbelønte barne – og ungdomsromaner.