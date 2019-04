Emma (14) fenget publikum med kjent 80-tallslåt

kultur

14-årige Emma Halvorsen Agorsah fra Nordreisa fikk kjempeapplaus fra en omtrent fylt storsal i kulturhuset lørdag ettermiddag. Låten hun framførte var dobbelt så gammel som Emma selv, skriver Folkebladet.

– Joda, denne låten ”Fast Car” som blant annet Tracy Chapman har spilt inn, er vel nesten 40 år gammel, sa Emma da Folkebladet snakket med henne etter at konserten var over på lørdag.

Hun forteller at det var gitarlæreren hennes som gjorde henne oppmerksom på låten, og han mente og trodde at den ville passe fint for henne. På scenepodiet i storsalen på lørdag stilte 14-åringen med gitar og solbriller, de siste ble forøvrig kastet da litt over halvparten av melodien var unnagjort.

– Jeg måtte kaste brillene, for jeg så ikke publikum i det hele tatt, lo Emma etter en opptreden hun var greit fornøyd med.