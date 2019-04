Oljefondet på eiersiden i «Game of Thrones»

kultur

Advarsel: det kan komme noen spoilere fra tidligere sesonger i Game of Thrones.

Det er mer norsk bak HBO-serien «Game of Thrones» enn skuespilleren Kristofer Hivju og hans figur Tormund Giantsbane.

Natt til mandag hadde seriens åttende og siste sesong premiere på HBO (se trailer).

Som i de fleste andre bransjer er nemlig Oljefondet inne på eiersiden også i mange av de store, globale medie- og telekomselskapene, inkludert eieren av produsentselskapet HBO som blant annet står bak den enorme suksessen «Game of Thrones», skriver E24.

Oljefondet eide aksjer for 17,39 milliarder kroner i HBO-eier AT&T i fjor. Det tilsvarer 0,97 prosent av selskapet – som er ett av de over 9.000 selskapene hvor Oljefondet eier aksjer.

Dermed har Norge en «Littlefinger» med i storsuksessen, som er basert på en rekke bøker av forfatter George R. R. Martin.

Telekomgiganten AT&T kjøpte HBO-eier Time Warner i fjor, til tross for protester fra USAs president Donald Trump.

Dyrere å produsere

Den siste sesongen av Game of Thrones har blitt dyrere å produsere enn de syv første sesongene. Hver episode skal ha kostet rundt 15 millioner dollar, ifølge CNBC.

Andre HBO-serier har også høye kostnader. Westworld, hvor norske Ingrid Bolsø Berdal har en rolle, skal ha kostet 100 millioner dollar for første sesong.

HBO hadde en omsetning på 1,7 milliarder dollar i fjerde kvartal, ifølge Variety.

– De bruker i snitt 15 millioner dollar per episode, som bare er helt astronomisk, sier journalist Kim Renfro – som er i ferd med å gi ut en bok om Game of Thrones-serien – til sin egen avis Business Insider.

– Hvis du går tilbake til første sesong, da HBO ikke visste hvor stor den ville bli, så brukte de bare seks millioner dollar per episode, sier hun.

I noen tilfeller gikk også de lavere budsjettene ut over innholdet, påpeker hun. Ifølge Renfro skulle det i en tidligere sesong være en stor slagscene som finner sted i boken, hvor Tyrion Lannister kaster seg inn i et slag.

– I stedet for det, fordi de gikk tom for penger, lot de ham bare bli slått ut med en øks på vei til slaget, og når han våkner opp er slaget over, sier Renfro til avisen.

Strømmetjenesten HBO var nede i Norge HBO Nordic hadde mandag morgen tekniske problemer i flere timer, til irritasjon for dem ville se første episode i siste sesong av «Game of Thrones».

Økende konkurranse for HBO

Det har vært stilt spørsmål om hva HBO skal gjøre når den siste sesongen av storsuksessen Game of Thrones er over, og om selskapet vil klare å holde på kundene i konkurranse med strømmegiganten Netflix og andre konkurrenter som Amazon og Disney.

I år gikk HBO-sjef Richard Plepler av etter å ha vært sjef siden 2013, noe som ifølge blant andre Ars Technica skyldtes uenighet med eierne om retningen for selskapet.

Serieprodusenten HBO har lenge overlevd på å lage relativt få serier av høy kvalitet. Men da AT&T kjøpte Time Warner og ble eier av HBO, skal selskapet ha ønsket flere serier og mer tilbud fra HBO, for å styrke selskapet i konkurransen med Netflix.

Inspirasjon for mange

Mange har latt seg inspirere av Game of Thrones-serien, inkludert Norges sentralbanksjef Øystein Olsen. I sin årstale i 2016 brukte Olsen begrepet «winter is coming», en referanse til Stark-familiens motto i bok- og TV-serien.

Også USAs president Donald Trump har tatt i bruk populærkulturelle referanser fra nettopp Game of Thrones, noe som førte til protester fra HBO fordi han utnyttet deres merkevare på sosiale medier, med mottoet «sanctions are coming».

Game of Thrones-serien har også bidratt til oppsving for turismen på Island, hvor en del av scenene er spilt inn.