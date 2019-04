Nytt slipp til Gorosofestivalen

kultur

Den norsk-svenske superduoen Tungevaag & Raaban er klare for Gorosofestivalen i Nordreisa, første helga i august. Det opplyser festivalen på deres egne Facebookside.

EDM-duoen er kjent for store hits som ”Samsara”, ”Russian Roulette” og ikke minst låten ”Beast” hvor de teamet opp det finske pop-idolet Isac Elliot.

Fra før av den norske rockegruppa D.D.E bekreftet til den nye festivalen, DJ –og produsentduoen Broiler og artisten Katastrofe. Den verdenskjente popsangeren Bonnie Tyler er også bekreftet.

Presse- og administrasjonsansvarlig Jørn Cato Angell har tidligere uttalt at han er fornøyd hvis festivalens to dager trekker mellom 2.500 til 3.000 folk.

– Vi har tro på Nordreisa og vi ser at næringslivet er positive og ønsker å lage en ramme rundt festivalen. Det syns jeg er kjempebra. Så har vi ennå en jobb å gjøre med finansieringsbiten. Artistene skal ha forhåndsbetaling og det er alltid en utfordring. Så vi jobber knallhardt for å få sponsorer, men vi har tro på at vi kommer i mål, sa Angell i februar.