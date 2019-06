kultur

Det er VG som melder at Matberg, som er kjent her i Nord-Troms som barsk frontfigur for Lyngen-bedriften Aurora Spirit, stakk av med seieren i «Ballando con le Stelle», som er den italienske varianten av "Skal vi danse".

Matberg og dansepartner Sara Di Vaira vant finalen natt til lørdag over Ettore Bassi, som er en kjent skuespiller og tv-personlighet i hjemlandet. Men han klarte ikke å tukte den høyreiste nordmannen, som har 655.000 følgere og som VG blir omtalt som Instagram-kjendis.

- Hun som er programleder fant meg rett og slett på internett. «Vikings» og «Game og Thrones» har vært populære, og de ville ha med seg en hårete kar. Jeg blir jo en fin kontrast til alle de mørke italienerne som skal være med på showet, har Matberg sagt til VG tidligere.

Matberg fikk 57 prosent av stemmene fra det italienske publikummet. Etterpå havnet han på sykehus etter en skade i armen.

- Lasse hadde store smerter under de siste sangene. Et av kastene ble litt feil, og han har pådratt seg en bicepsskade, sier manager Stian Reinhartsen til TV 2.

Matberg har samarbeidet med Lyngen-bedriften siden høsten 2016 og ble i 2017 medeier i Aurora Spirit. Han jobber til daglig som offiser i Sjøforsvaret i Stavanger.