Festivalsjef meget fornøyd med festivalen hittil: – Håper det fortsetter slik utover lørdagsnatta

kultur

Med sitt sedvanlige humør bergtok Sondre Justad publikummet på Skjervøy med slagere som ”Riv i hjertet”, ”Nu Har du mæ” og ”Fontena på Youngstorget”.

Justad viste et enormt energinivå som tydelig smittet over på publikummet som ikke klarte å skjule sin glede over å få Justad på besøk.