Sausete og smaksrikt selskap til sommerens grillmat

ITROMSØ: Derfor vil jeg i ukas matspalte presentere tilbehør som vil løfte hva du enn måtte putte på grillristen.

Vi lager en klassisk gresk kremete tzatziki, en lekker provençalsk rouille, og et hot og lekkert grillsmør.

Tzatziki

1 agurk

2 ts salt

2–3 fedd hvitløk

3–4 dl gresk yoghurt

1 ss olivenolje

1 ss sitronsaft

6–8 svarte oliven med stein

Tørket oregano

Rasp agurken grovt på et rivejern. Legg i en skål og strø over saltet. Etter en halvtime presser du ut så mye vann du klarer og legger agurkraspet i en annen skål der du blander inn yoghurt, sitronsaft og olivenolje.

La stå og hvile en liten stund i kjøleskap slik at sausen «setter seg».

Like før servering kan du risle over litt olivenolje, strø over tørket oregano og dekorere med oliven.

Plankekjøring på grillen Å grille fisk på planke er en både enkel og smart måte å få god grillsmak på, samtidig som du beskytter det sarte fiskekjøttet.

Rouille

2 ss lunkent vann

1 ts hvitvinseddik

2 eggeplommer

2–3 hvitløkfedd

0,5 g safran

1/2 ts flaksalt

1,5 dl solsikkeolje

1,5 dl olivenolje

2 skiver loff uten skorpe

1 kokt eggeplomme

3–4 ss finhakket persille

Sort pepper

Bløtlegg brødet i vannet. Bland knust hvitløk, rå eggeplommer, eddik, safran og salt i en skål. Visp inn olje dråpe for dråpe i starten – og litt raskere etter hvert. Det er viktig at eggene emulgerer med oljen slik at sausen ikke skjærer seg. Jeg bruker 50/50 solsikke- og olivenolje – smaken blir litt mildere da.

Når du har en tjukk og kremete majones blander du inn loffsmuler, kokt eggeplomme, samt persille. Krydre med pepper.

Grillsmør

1/4 kg smør

4–5 fedd hvitløk

1–2 rød chili

1–2 ss nøytral olje

1–2 ss sitronsaft

Salt (og ev. persille)

La smøret bli romtemperert før du bruker en kraftig visp til å piske smøret godt.

Bland smøret med hvitløk- og chiliblandingen.

Legg smøret på smørpapir som du lager en «pølse» av. Legg i fryseren i et kvarter før servering. Skjær i skiver og topp grillet kjøtt eller kylling.

Vel bekomme!