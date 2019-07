10 måter å spotte en nordlending på ferietur

kultur

De fleste nordlendinger jeg kjenner (inkludert meg selv), og egentlig nordmenn flest generelt, har en tendens til å ta helt av når man først skal reise på ferie.

Da ivrer man over å endelig komme tett på varme og solrike strender, og det kan gå enhver nordlending til hode.

Her er 10 kjennetegn som hjelper deg til å «spotte» en annen nordlending på reise, uansett hvilken flyplass eller fly du befinner deg på.

NB: her gjelder det å ha litt selvironi!

1. Sokker i sandaler – uansett vær på avreisested

Skal det være så skal det være. Uansett om det er fem minusgrader i Tromsø på avreisetidspunkt så er shorts og sandaler obligatorisk. Man skal jo tross alt til varmere strøk.

Likevel vet mange av oss at det kan bli litt kjølig på fly, og føttene blir lett såre når de tar steget inn i sandalene for første gang i år. Da synes mange det er lurt å ta på sokkene i sandalene. Ikke spesielt kledelig, men for mange anerkjent som praktisk.

2. Pipende belte i sikkerhetskontrollen

Det slår ALDRI feil, uansett hvor godt forberedt man tror man er når man skal ut på reise, så er det alltid noe som piper. Dersom man skal på jobbreise pleier dette å ligge fremst i pannebrasken, men det er som alt av manerer, kontroll og mentale forberedelser også tar ferie når nordlendinger skal ut på reise.

Hører du noen som piper, da er det mest sannsynlig en nordlending som har glemt å ta av seg beltet, puttet favorittdressingen i kofferten eller tatt med vannflaska på lykke og fromme.

3. Pils på flyplassen

Alt av prinsipper går ad undas i møte ferie. Nå har man fri og da skal det jaggu drekkast, uansett om flyet går klokken syv på morgenen eller ni på kvelden. En tørsteslukker på nærmeste O'Learys eller lignende drikkested er obligatorisk.

Det er nemlig ikke ordentlig ferie uten at man er lite grann full før frokost, og da kan man like gjerne drikke hele veien til Granca.

4. Ambisiøs pakking

Når man først må fly fra Tromsø til Oslo, nesten uansett hvor man skal, så må man strekke feriepengene så langt det lar seg gjøre. Da gjelder det å pakke tre uker med antrekk for hele familien i håndbagasjer.

Det fører til at man gjerne blir stående i midtgangen og tømme hele den overfylte håndbagasjen på jakt etter podens iPad mellom bikinier og småflasker med solkrem.

5. Snakke kjenning

Det spiller liksom ikke noen rolle hvor man befinner seg, dersom du snakker nordlending og møter en som gjør det samme – vel da skal det snakkes kjenning. Da kommer det bestandig, uten unntak, spørsmål som:

«Kor du gikk på skole henne? Kjenne du ho Turid og han Gammel-Johann fra Tromsdalen? E du ekte byjente sir du, kor mordi e fra?».

Dersom du mot formodning er kabinansatt og snakker nordlending, i møte med en annen nordlending som har drukket nevnte flyplasspils, vel da er det bare å stålsette seg.

6. Ufortjent applaus

All honnør til pilotene der ute, men dersom været har vært plettfritt, turbulensen minimal og ingenting oppsiktsvekkende har skjedd så trenger man ikke klappe.

Det er jobben deres å lande det flyet.

7. Står fremfor den røde linjen

Dette gjelder altså de som har valgt å påkoste seg ekstra bagasje. Den røde linjen rundt bagasjebåndet finnes der av en grunn. Man skal stå bak – hører dere – bak linjen og vente på bagasjen.

Det betyr med andre ord ikke at man skal stå fremfor linjen og gjøre det umulig for alle andre rundt deg å løfte bagasjen av bagasjebåndet.

8. Starbucks-besøk

I Nord-Norge er det umulig å oppdrive en Starbucks, derfor er det ingenting vi tørster mer etter enn en stor, caramel-ribbon-crunch-crème-frappuccino når vi lander på Gardermoen, eller en annen flyplass hvor kaffeverdens McDonalds befinner seg.

Og om ikke det er nok bærer det rett ut på Instagram med en selfie med bilde av kaffebeholderen med navnet ditt påskrevet.

9. Rullebånd-plassering

Det er flere uskrevne regler når det kommer til rulletrapper og rullebånd, men den viktigste av dem alle er at dersom du står i ro – stå på høyre side – dersom du skal gå/løpe gjør det til venstre. Med andre ord betyr det at du ikke kan stå ved siden av ditt reisefølge og snakke sjit på rullebåndet.

10. Taxfree-bonanza

Ingen sprit smaker så godt som billig sprit, sier et gammelt jungelord. I tillegg til altfor mye håndbagasje og solbrente skrikerunger skal vi til enhver pris ha med oss så mye sprit som tollgrensa tillater.

Den skal også – uansett hva få plass oppe i hattehylla sammen med alt andre. Å ofre beinplass for spriten er nemlig uhørt.