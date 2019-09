Har allerede sluppet første artist

kultur

Gorosofestivalen i Nordreisa ble arrangert for første gang i år. Festivalen hadde omkring 3000 besøkende hver av de to dagene og var en stor suksess. Allerede dagen etter festivalslutt bestemte festivalsjef Vegard Pedersen seg for å åpne billettsalget til neste års festival.

Fredag denne uken kom festivalen med første artistslipp, og det er klart at den norske rapperen Arif (33) tar turen nordover.

Arif – tidligere Phil T. Rich, vant NRK Urørt-finalen i 2013, og i november samme år utga han sitt første album Aldri & Alltid på Warner. I 2015 ga Arif ut sitt andre album, HighEnd / Asfalt, som rullet femmere hos blant annet VG og GAFFA.

Allerede i august i år kunne festivalsjefen fortelle at nesten alle artister er booket til neste års festival. Da var det allerede solgt over 700 billetter.

I 2020 skal det totale antallet besøkende mer enn dobles. Hele 14.000 mennesker ventes til festivalområdet på Gorosomoen.