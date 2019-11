Kanadisk hip-hop duo er årets første artistslipp til Riddu Riđđu

kultur

Nå er Riddu Riđđu klar med sitt første artistslipp for neste sommers festival, som er den kanadiske hip-hop duoen Snotty Noze Rez Kids (SNRK). Dette melder Riddu Riđđu i en pressemelding.

Artistene tilhører Haisla-folket i British Columbia i Kanada. Duoen er oppvokst i et reservat i Kitimaat som har ført til at hip-hop ble et fristed for de to unge mennene.

"Musikken deres er en hyllest til tilhørigheten dit, samtidig som temaer som urfolksidentitet, politikk og motstand er sentrale i tekstene deres. SNRK har oppnådd stor popularitet i Canada med gode strømmetall og flere priser", skriver Riddu Riđđu i pressemeldingen.

– Jeg kan ikke forestille meg et bedre navn enn SNRK å starte festivalsesongen med! De har et bra budskap som jeg tror Riddu-publikummet kommer til å omfavne, i tillegg er de vanvittig gode live, sier festivalsjef Sandra Márjá West i pressemeldingen.

Riddu Riđđu vil gå av stabelen 8. til 12. juli 2020.