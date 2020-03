Samlet inn 150.000 kroner til Virkelig ved å strømme konsertopptak: – Det er helt vanvittig mye som kom inn

kultur

ITROMSØ: – Folk er så fine. Over hele landet har folk sittet og sett konserten og vippset penger til Virkelig. Det er helt enormt, og det er helt vanvittig mye som kom inn. Vi er ekstremt takknemlige. Vi føler ikke vi har gjort så mye – vi har jo bare lagt ut en video, sier vokalist og låtskriver Kjetil Holmstad-Solberg.

Ideen blir til

Det hele begynte med at bandmedlemmene, som sitter hver for seg i karantene, ønsket å fylle dagene med noe.

– Vi la ut på Facebook allerede kvelden før at vi tenkte å streame et opptak av en konsert. Da fikk vi mange tilbakemeldinger om at folk ønsket å vippse oss penger. Siden vi nå får dagpenger og klarer oss akkurat, tenkte vi at vi ønsket å donere eventuelle bidrag til noen som virkelig trenger det, forteller vokalist og låtskriver Kjetil Holmstad-Solberg.

Bandet blir enige om å gi pengene til Gatemagasinet Virkelig i Tromsø.

– Regjeringen og Staten har gått inn for å hjelpe veldig mange, så vi snakket sammen om hvem det er som trenger noe nå. Gatefolkene er virkelig de som er lengst nede nå og trenger støtte. Vi er overveldet over all positiv respons vi fikk, forteller bassist Hogne Rundberg.

1 krone per «liker»

I samme håndvending blir Holmstad-Solberg invitert til å snakke om tiltaket på radio. Etter sendingen de derfor kontaktet av Sparebank1 Nord-Norge som gjennom Samfunnsløftet også vil være med på tiltaket.

– De ønsket å støtte initiativet med å donere 1 krone til Virkelig per likerklikk det kom på videoen. Det ble til sammen 42.524 «hjerter»og «liker», og folk har vippset 107.990 kroner fra hjemmene sine direkte til gatemagasinet. Folk vippser ennå. Det er helt uvirkelig, sier vokalisten.

Holmstad-Solberg forteller at de gjerne skulle gjentatt suksessen, men at de ikke har flere videoer å vise.

– Men du skal ikke se bort ifra at vi kommer med noen singelslipp i nærmeste fremtid. Musikken er ferdig spilt inn og mikset, så det er bare snakk om å trykke på noen knapper, så er musikken tilgjengelig.

Nye sko og ny kaffetrakter

Kontorleder i Gatemagasinet Virkelig, Mette-Marith Aspmo, har fått beskjed om det store beløpet når iTromsø ringer og er tydelig glad.

– Er det ikke fantastisk? Vi er helt overveldet. Kjetil ringte i går ettermiddag og da hadde de tenkt litt, de blide guttene. Han spurte om det var greit at de samlet inn penger til oss og spurte om vipps-nummeret. Guttene i Violet Road er Tromsøs beste og blideste gutter, sier Aspmo.

Hun vet allerede hva pengene skal gå til.

– Guttene våre går rundt med tøysko i snøen, og de blir jo søkkvåte og kalde. Så nå skal vi kjøpe inn nye, varme sko i størrelse 42 til 54. Og så går det mye kaffe, særlig om vinteren, så vi skal også investere i en kaffetrakter som går litt fortere og som er litt større.

Aspmo gleder seg til å formidle den gode nyheten til «guttan og jentan».

– Jeg vil takke Violet Road på vegne av guttene og jentene på gata. Vi skal sørge for at vi skal forvalte pengene godt og få mest mulig ut av de.