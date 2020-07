Flere store filmproduksjoner i nord: – Som et startskudd for veddeløpshester

kultur

iTromsø: Sommeren 2020 har det blitt spilt inn langt flere filmer enn normalt i Nord-Norge.

– Jeg har jobbet med to tv-serier, tre kortfilmer og to spillefilmer, og de er spredt rundt, både i Finnmark, Nordland, Oslo, og en del i Tromsø, sier Erdahl.

Erdahl får bare noen få dagers ferie i sommer.

– Jeg har ikke sett noe slikt siden 2016, da doblet jeg jo omsetningen fra året før. Siden den gang har det vært jevn flyt fram til korona, men så er det bånn gass igjen, sier hun.

De største produksjonene er Ole Giævers spillefilm om Alta-aksjonen «La elva leve» på 70-tallet og Erik Skjoldbjærgs film om slaget i Narvik under andre verdenskrig. Blant TV-seriene finner vi «Outlier» og «Rabalder». Førstnevnte en psykologisk dramaserie spilt inn blant annet ved Målselv FilmCamp, mens «Rabalder» er et barne-drama spilt inn i Vesterålen.

– Det var jo ganske overveldende. Straks korona løsnet opp var det mange som tok kontakt. Hestene sto klar til startskudd. Jeg så det komme, men skjønte ikke at det kom til å bli så ekstremt, sier Erdahl.

I tillegg har flere kortfilmer blitt spilt inn, som Knut Erik Jensens skildring av Finnmarks krigshistorie «Mørketid» og Martin Edelsteens ungdomsfilm «Sensommer».

Den nordnorske stemmen

Skuespiller Kristine Hartgen spiller en av hovedrollene i filmen Kampen om Narvik. Filmen er den eneste som har utsatt innspillinger i Nord-Norge. Hun gleder seg over at det er så mange filminnspillinger i landsdelen.

– Det er råbra, spesielt hvis det er en nordnorsk historie. Dette viser at det er stort driv i nord, sier Hartgen.

Hun overraskes over at filmiljøet er såpass stort som det er i Nord-Norge.

– Jeg har alltid tenkt at Oslo er stedet hvor det produseres film, så det er godt at de får litt konkurranse, og at ikke monopolet ligger i sør. Jeg har inntrykk av at det er utrolig mange kunnskapsrike folk i Nord-Norge, så det er bra at de ikke flytter sørover, sier Hartgen.

Hun mener at Nord-Norge må stole på seg selv.

– Hvis vi alltid skal dra sørover mister vi den nordnorske stemmen. Vi må stole på vår historie og de ressursene som er her oppe, og produsere herfra, sier Hartgen.

Nordnorske produsenter sliter

Direktør ved Målselv FilmCamp Kjetil Jensberg synes det er flott hvis det kommer filmproduksjoner til Nord-Norge, men har ikke opplevd like stor aktivitet selv.

– I forhold til hva vi driver med, som ofte er store spillefilmer og utenlandske produksjoner har det blitt helt stopp. Vi har bare en tv-serie, sier Jensberg.

Han påpeker at de store filmene som lages i nord ofte kommer sørfra.

– Det er ikke kompetansen i Nord-Norge det går på, men finansieringen. De nordnorske produsentene får ikke støtte, så de sliter med å få finansiert store spillefilmer. Det koster å komme nordover, sier Jensberg.