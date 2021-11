Jan har fokus på de gode bildene og historiene bak dem

kultur

Da fotograf, forfatter og journalist Jan R. Olsen takket ja til Nord-Troms Historielag om å overta jobben som redaktør for Årboka for Nord-Troms, hadde han en klar formening om å gjøre noe med produktet.

– Jeg vill ha en annerledes bok. Jeg ønsket å gjøre den enda mer presentabel, og ha et større fokus på bildene.

Historien om et postkort

Resultatet forlot trykkeriet sent i oktober, og landet i redaksjonen til Framtid i Nord denne uka. Nyboka er på 178 sider, er trykket på tykkere ark og har fått ny layout. Likevel er det, akkurat som redaktøren ønsket det, i artiklene man merker den største endringa.

Bildene har fått en mye mer tydelig plass i sakene.

– Den historien vi åpner med er jo en historie om et postkort. Jeg ønsket å få svar på hvordan det hadde seg at djupvikingen Marensius Olsen hadde fulle seil på nordlandsbåten sin, den helt vindstilla sommerdagen da bildet ble tatt. Og derfra kom det en nydelig historie, skrevet av barnebarnet, om bildet, om mannen og om mye mer, forteller Olsen.

Han sier han har lagt ned mye arbeid i å finne de rette bildene.

– Noen saker kom jo med bilder, men det var også de som manglet dette helt. Da er det godt å ha jobbet med bøker før, og at jeg vet hvor man skal lete. I arbeidet med boka "Før og nå", der jeg la bilder av steder da og nå sammen, lærte jeg meg hvor man skal gå. Og så har jeg pusset på bilder med dårlig kvalitet, slik at de passer formantet og boka bedre.

Ingen rød tråd

Noe tema eller rød tråd er det ikke.

– Nei, jeg ønsket ikke det. Jeg er opptatt av de gode historiene, og ønsker heller varierte tema. Slik det er i år, med spøkelseshistorier, idrett, krig og annet.

Et tema som har en sterk relevans til samtiden, er historien om spanskesyken, og hvordan den herjet og tok livet av mange i regionen vår.

– Det startet jo som en historie om tre brødre på fiske i Lofoten, om sykdom, død og funnet av en gammel ring. Utrolig spennende, men også relevant på sitt vis.

Kalender og flere bøker

Årbokredaktøren har allerede liggende mye godt stoff klar for neste års årbok. Og det er på sett og vis bra, i og med at Jan R. Olsen som vanlig har flere jern i ilden.

– Jeg ga jo nettopp ut en ny Naturkalender for Nord-Troms, og den skal jeg selvsagt fortsette med. Så kommer oppfølgeren til "Før og nå" ut neste år, samt at jeg skriver på en bildebok for Ut i Nord som kommer i løpet av 2022.

Og altså årbok.

– Det er en god del saker som ikke kom med i år. Og så har jeg også en del ideer til hva som også kan være med. Så jeg tror ikke det er noe problem å fylle ei årbok. Tvert om er det hele tiden vel så mye et spørsmål om prioriteringer.