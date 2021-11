Inviterte komponisten til konsert i Tromsø: - Jeg tenkte "ka i svarte har æ gjort no"!

kultur

Arne Dagsvik er et velkjent navn i korsammenheng. Han fikk tidligere i år Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid for norsk korbevegelse, og 11. desember avholder Skjervøykoret en julekonsert i Tromsø domkirke med Dagsviks julekantat "I denne søte juletid" på programmet. Og i salen sitter komponisten selv - som invitert gjest av Skjervøykoret og Karin Meilandstind.